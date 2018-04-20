Mousesports не пустила SK Gaming в плей-офф турнира в Марселе

Обновленный состав SK Gaming по CS:GO уступил mousesports в матче третьего тура группового этапа DreamHack Masters Marseille 2018 со счетом 0:2 (10:16 @ Cache, 6:16 @ Mirage). Этот результат не позволил команде Марсело "coldzera" Давида выйти в плей-офф. Ранее в стадию на вылет квалифицировались Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Cloud9 и FaZe Clan.

Соревнование проходит в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате принимают участие 16 команд. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

Марсель (Франция)

DreamHack Masters Marseille 2018

Групповой этап

3-й тур

Группа B

SK Gaming – mousesports – 0:2 (10:16 @ Cache, 6:16 @ Mirage)