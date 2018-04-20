Mousesports не пустила SK Gaming в плей-офф турнира в Марселе

Обновленный состав SK Gaming по CS:GO уступил mousesports в матче третьего тура группового этапа DreamHack Masters Marseille 2018 со счетом 0:2 (10:16 @ Cache, 6:16 @ Mirage). Этот результат не позволил команде Марсело "coldzera" Давида выйти в плей-офф. Ранее в стадию на вылет квалифицировались Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, Cloud9 и FaZe Clan.
Соревнование проходит в Марселе с 18 по 22 апреля. Всего в чемпионате принимают участие 16 команд. Общий призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.
Марсель (Франция)
DreamHack Masters Marseille 2018
Групповой этап
3-й тур
Группа B
SK Gaming – mousesports – 0:2 (10:16 @ Cache, 6:16 @ Mirage)
Au Revoir @DreamHackFR ! 🇫🇷💔– SK Gaming (@SKGaming) 20 апреля 2018 г.
GG @mousesports 🐭👊 pic.twitter.com/GGgx9r0iJB
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