18:33 23 декабря | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Московский EPICENTER номинирован на GosuAwards 2016

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Представители портала gosugamers.net объявили список претендентов на премию GosuAwards. В номинации "мероприятие года" Counter Strike: Global Offensive представлен московский турнир EPICENTER: Moscow, призовой фонд которого составил 500 тысяч долларов. Соревнования прошли в "ВТБ Ледовый Дворец" в конце октября текущего года. Конкурентами московского турнира в данной номинации являются major-турнир ESL One Cologne, ELEAGUE и Esports Championships Series. Победитель будет определен 29 декабря путем открытого голосования на сайте gosugamers.net. 

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