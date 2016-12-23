Московский EPICENTER номинирован на GosuAwards 2016

Представители портала gosugamers.net объявили список претендентов на премию GosuAwards. В номинации "мероприятие года" Counter Strike: Global Offensive представлен московский турнир EPICENTER: Moscow, призовой фонд которого составил 500 тысяч долларов. Соревнования прошли в "ВТБ Ледовый Дворец" в конце октября текущего года. Конкурентами московского турнира в данной номинации являются major-турнир ESL One Cologne, ELEAGUE и Esports Championships Series. Победитель будет определен 29 декабря путем открытого голосования на сайте gosugamers.net.