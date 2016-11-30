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MoeycQ и erkaSt подписали контракты с Immunity

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Эрк "erkaSt" Гантулгу и Мохаммед "MoeycQ" Тизани подписали контракты с австралийской организацией Immunity, сообщает пресс-служба команды по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. В составе коллектива они заменили Марка "deStiny" Кагана и Гарета "gazR" Лина. 

DeStiny покинул команду в ноябре, а gazR уже давно перешел на административную работу в тренерской роли, однако недолгое время выступал в качестве игрока замены. Первым турниром для команды в обновленном составе станет LAN-финал WCA 2016.

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