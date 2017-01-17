MLG Columbus 2016 по CS:GO одновременно смотрели 672 тысячи зрителей, московский EPICENTER - 156 тысяч

Компания Gamoloco опубликовала информацию о просмотрах трансляций самых значимых турниров по дисциплине CS:GO в 2016 году. На первом месте в рейтинге оказался MLG Columbus 2016, который проходил в США с 1-го по 3 апреля. Его показатели – суммарно 27,36 миллиона часов просмотров. В среднем одновременно матчи смотрели 275 тысяч зрителей, максимально – 672 тысячи. Призовой фонд соревнования составлял миллион долларов. Победу в нем одержала Luminosity Gaming.

На второй строчке – ESL One Cologne 2016 (19,78 миллиона часов, 118 тысяч зрителей в среднем, 523 тысячи зрителей максимум. Замыкает тройку DreamHack Masters Malmo 2016 (8,38 миллиона часов, 80 тысяч зрителей в среднем, 377 тысяч зрителей максимум).

Проходивший в Москве турнир EPICENTER:Moscow расположился на 11-м месте – 2,86 миллиона часов, 48 тысяч зрителей в среднем, 156 тысяч зрителей максимум.