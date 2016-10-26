Мировые LAN-финалы MDL пройдут с 5 по 8 января 2017 года

Стали известны даты проведения мировых LAN-финалов MDL. Как сообщает HTLV.org, соревнования пройдут с 5 по 8 января 2017 года в студии ESL в Бербанке (США). В турнире примут участие по две лучшие команды от Европы и Северной Америки и по одному коллективу от Австралии, Бразилии, Азии и Южной Африки.

Подробная информация о формате проведения и призовом фонде будет объявлена позднее. В прошлом сезоне турнир, который проводит компания ESEA, выиграл болгарский коллектив Mortal Kombat. Победителю тогда достался приз в размере 18 тысяч долларов.