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Мировые LAN-финалы MDL пройдут с 5 по 8 января 2017 года

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Стали известны даты проведения мировых LAN-финалов MDL. Как сообщает HTLV.org, соревнования пройдут с 5 по 8 января 2017 года в студии ESL в Бербанке (США). В турнире примут участие по две лучшие команды от Европы и Северной Америки и по одному коллективу от Австралии, Бразилии, Азии и Южной Африки.

Подробная информация о формате проведения и призовом фонде будет объявлена позднее. В прошлом сезоне турнир, который проводит компания ESEA, выиграл болгарский коллектив Mortal Kombat. Победителю тогда достался приз в размере 18 тысяч долларов.

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