Минимальная задача Na’ Vi на турнире в Киеве - выход в плей-офф

Игрок состава по CS:GO украинской организации Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев отметил, что команда должна, как минимум, выйти в плей-офф StarSeries i-League Season 4. При этом киберспортмен выразил желание больше тренироваться в полном составе. В 1-м туре "Рожденные побеждать" взяли верх над HellRaisers. Следующим соперником команду будет Gambit Esports.



- Наша задача-минимум - попасть в топ-8, как и для любой другой команды, - приводит HLTV слова s1mple. - Конечно, мы хотим выиграть турнир, я всегда об этом говорю. Но к этому нужно идти постепенно. Мы долгое время не тренировались из-за несовпадения графиков. Na’ Vi не попала на турнир в Катовице, поэтому у нас будет один месяц. Но впереди также WESG в Китае, поэтому нужно будет работать со сборной. Я лишь хочу потренироваться вместе около месяца, но сейчас это невозможно.