17:18 18 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Минимальная задача Na’ Vi на турнире в Киеве - выход в плей-офф


 
Александр &quot;s1mple&quot; Костылев.Александр "s1mple" Костылев: "Меня не волнует, с кем играть дальше"

Игрок состава по CS:GO украинской организации Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев отметил, что команда должна, как минимум, выйти в плей-офф StarSeries i-League Season 4. При этом киберспортмен выразил желание больше тренироваться в полном составе. В 1-м туре "Рожденные побеждать" взяли верх над HellRaisers. Следующим соперником команду будет Gambit Esports.
 

- Наша задача-минимум - попасть в топ-8, как и для любой другой команды, - приводит HLTV слова s1mple. - Конечно, мы хотим выиграть турнир, я всегда об этом говорю. Но к этому нужно идти постепенно. Мы долгое время не тренировались из-за несовпадения графиков. Na’ Vi не попала на турнир в Катовице, поэтому у нас будет один месяц. Но впереди также WESG в Китае, поэтому нужно будет работать со сборной. Я лишь хочу потренироваться вместе около месяца, но сейчас это невозможно.

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