Микаил "Maikelele" Билл: "Многие сомневались, что я смогу играть на топ-уровне"

Бывший игрок Ninjas in Pyjamas Микаил "Maikelele" Билл подчеркнул, что до его прихода в шведский коллектив многие сомневались в его способностях. По мнению киберспортсмена, после его выступлений в составе NiP многое изменилось в суждениях окружающих.

– Многие сомневались, что я смогу играть на топ-уровне, но я показал, что способен на это, – приводит Slingshotesports слова Maikelele. – Надеюсь, что я прав в своих суждениях. Мне нравится CS:GO, путешествовать, участвовать в соревнованиях. Хочу получать удовольствие от своей игры.