Михал "Carmac" Блихарц: "CS:GO – самая здоровая киберспортивная дисциплина"

Вице-президент польского подразделения ESL Михал "Carmac" Блихарц, который сегодня основное внимание уделяет развитию турниров серии Intel Extreme Masters, назвал CS:GO самой здоровой киберспортивной дисциплиной. Он отметил экосистему, в которой у каждой команды есть шанс.

– Я считаю CS:GO самой здоровой из киберспортивных дисциплин на сегодняшний день в том аспекте, что игра проделала путь от топ-20 до топ-1 мира, – приводит официальный сайт Natus Vincere слова Блихарца. – Существует множество команд, которые повысили свой уровень и стали гораздо более конкурентоспособными, что невероятно хорошо для сцены.

Это все стало возможным благодаря экосистеме, где у каждого есть шанс выиграть в каждую неделю года. Большинство игроков тренируются, как сумасшедшие, ради реальных и мгновенных возможностей. Если дверь, ведущая к славе и признанию, будет открываться лишь дважды в год, они будут браться за дело лишь дважды в год ради этих возможностей. Если же дверь открывается еженедельно, то у вас появляются мотивированные игроки и команды, которые настойчиво работают круглый год. Это хорошо. Это здорóво. Это создает новых игроков, которые в будущем собьют команды вроде Poland Virtus.pro и Brazil SK Gaming с пьедестала почета.

Негатив же, с моей точки зрения, в том, что, возможно, есть некое избыточное удовлетворение тем, что одни и те же команды появляются раз за разом на всех чемпионатах. Наша экосистема слишком полагается на инвайты, мне это не нравится. Я не против инвайтов как таковых. Не думаю, что игрокам Brazil SK Gaming обязательно нужно подтверждение того, что они достаточно хороши для участия в каждом отдельно взятом мероприятии. Однако я против ситуации, когда инвайтов намного больше, чем открытых слотов квалификации. Это лишает шанса заявить о себе тех игроков, которые способны бороться с чемпионами, будь у них такая возможность.

Инвайты нужны для того, чтобы поддерживать на должном уровне интерес болельщиков к турнирам, чтобы зрители были от них в восторге, покупали билеты и смотрели шоу. Мне это не особо по душе, но таковы правила игры, по крайней мере сейчас. Опять же, важно сохранять здоровое соотношение между количеством инвайтов и открытых слотов.