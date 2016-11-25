Miami Flamingos подписала состав по CS:GO

Американская киберспортивная организация Miami Flamingos подписала состав по дисциплине Counter Strike:Global Offensive, в который вошли игроки из Чили, Колумбии и Аргентины, сообщает пресс-служба команды. Организация была основана 23 ноября 2016 года. В данный момент контракты игроков рассчитаны на шесть месяцев, после чего руководство команды сделает выводы и примет решение о продлении или разрыве соглашений. В новый состав вошли известные игроки: Джонатан "JonY BoY" Муньоз, Матиас "Tutehen" Канале, Гильермо "guishorro" Ареко (все – Аргентина), Хуанес "sickLy" Валенсия (Колумбия), Кристиан "Proxure" Рохас (Чили).