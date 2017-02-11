Менеджер Na’ Vi подчеркнул: в команде спокойно отнеслись к замене Dust 2 на Inferno в соревновательном режиме CS:GO

Менеджер состава Natus Vincere по CS:GO Евгений "ugin" Ерофеев подчеркнул, что замена карты Dust 2 на Inferno в соревновательном режиме не повлияет на игру команды. Напомним, корпорация Valve выпустила это обновление на прошлой неделе. DreamHack Masters Las Vegas станет первым чемпионатом, где будет использован новый набор карт. Соревнования с призовым фондом 450 тысяч долларов пройдут с 12 по 15 февраля в Лас-Вегасе.

– Я спокойно отнесся к данному нововведению, – приводит официальный сайт Na’ Vi слова Ерофеева. – Для нас, в принципе, ничего сильно не поменялось. Мы любим эту карту. Мы на ней всегда играли, и играли весьма неплохо. Переделанная de_inferno лично мне нравится. Парни уже активно на ней тренируются.