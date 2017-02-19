Марсело "coldzera" Давид: "North – отличная команда, но на стороне SK Gaming опыт"

Игрок SK Gaming Марсело "coldzera" Давид подчеркнул в преддверии полуфинального матча DreamHack Masters Las Vegas 2017 с датской North, что в составе соперника есть два сильных киберспортсмена. По словам бразильца, у его команды больше опыта и желания победить. Призовой фонд турнира составляет 450 тысяч долларов.

– North – отличная команда, – приводит HLTV.org слова Давида. – У них есть два очень хороших игрока – "Magisk" и "k0nfig". У нас нет никаких секретов, мы просто будем играть в свою игру. Посмотрим, что в итоге получится. На нашей стороне опыт, и мы голодны до побед. SK Gaming предельно сконцентрирован, и это, считаю, ключ к успеху.