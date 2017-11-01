Марсело "coldzera" Давид: "Игра с Virtus.pro была потрясающей"

Игрок SK Gaming Марсело "coldzera" Давид рассказал о противостоянии с Virtus.pro в финале EPICENTER 2017. По его словам, игра поляков произвела на него сильное впечатление. Он также отметил, что "медведи" играют в умный CS:GO.

Напомним, что бразильская SK Gaming переиграла польскую пятерку Virtus.pro в финале EPICENTER 2017, который завершился на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 3:2. Для определения победителя в решающей карте командам понадобилось два овертайма. Чемпион и финалист заработали по 250 и 100 тысяч долларов из общего призового фонда 500 тысяч.

– Virtus.pro не столь искусны в стрельбе, но при этом играют в очень умный CS:GO, – приводит HLTV слова Давида. – Поэтому матчи против них намного сложнее, чем против "скилловых" команд. Я впечатлен игрой поляков на этом турнире. В групповом этапе они уступили нам со счетом 0:2, а потом вышли в финал. И теперь это были уже совсем другие Virtus.pro. Игра против них была действительно потрясающей.