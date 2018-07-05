Лучшие моменты Snax в Virtus.pro. Прощальное видео

Организация Virtus.pro подготовила прощальное видео для бывшего члена состава по CS:GO Януша "Snax" Погожельски. В подборку попали пистолетные эйсы в матчах с датскими North и Astralis, защита бомбы со снайперской винтовки против GODSENT и выбивание четырех игроков Natus Vincere.

Напомним, Snax покинул состав "Медведей" 27 июня. В составе VP он в том числе становился чемпионом турнира категории Major в польском Катовице. Теперь Погожельски выступает за европейскую пятерку Mousesports.