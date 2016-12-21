Лидер казахстанской Tengri покинул команду из-за проблем с учебой

Лидер казахстанской команды Tengri Дастан "dastan" Акбаем временно покинул коллектив, сообщает пресс-служба организации. Причиной этого решения стали проблемы с учебой. В настоящее время Tengri ищет замену ушедшему киберспортсмену. На сегодняшний день состав команды выглядит следующим образом: Адлет "keeN" Нурсеитов, Бектияр "fitch" Бахитов, Рамазан "Ramz1k" Башизов, Ануар "Sonic" Абу (стэндин).

"Доброго времени суток. Хотим сообщить вам нерадостную новость. В связи с осложнениями в учебе, наш капитан Дастан 'dastan' Акбаев на неопределенный срок покидает стартовый состав нашей команды. На данный момент мы активно ищем достойную замену нашему капитану. Хотим пожелать Дастану быстрого решения его проблем и скорейшего возвращения в киберспорт", – говорится в сообщении.