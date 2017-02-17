Ладислав "GuardiaN" Ковач: "Отношения в Na`Vi уже не такие, как раньше"

Словацкий легионер украинского коллектива Natus Vincere Ладислав "GuardiaN" Ковач дал интервью журналистам DreamHack после победы над австралийской Renegades в матче на вылет с турнира DreamHack Masters Las Vegas. Снайпер "Рожденных побеждать" рассказал о причинах поражения от немецкой mousesports в первом туре группового этапа и отношениях в команде.

– Основная причина нашего поражения была в том, что мы потеряли контроль над своими эмоциями, – отметил Ковач. - Один из игроков взбесился, а другой ему ответил. Затем вся пятерка начала кричать. Мы фактически сдались при счете 12:9 в нашу пользу. Мы больше не играли, а хотели побыстрее закончить матч. Нам был безразличен результат. Коллективу опять нужен буткемп. Этот матч испортил отношения в команде. Они уже не такие, как раньше.