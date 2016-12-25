Квалификация ELEAGUE: на карте de_nuck контртеррористы побеждали в 76 процентах раундов

Портал киберспортивной организации G2 опубликовал статистику по прошедшей квалификации к турниру ELEAGUE Major, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов. Согласно данным французской организации, сторона обороны является сильнейшей по итогам отборов. Коллективы победили в 57 случаях из 100 играя за сторону контртеррористов, а на новой карте de_nuck данный показатель достигает 76 процентов. Лучшим по соотношению убийств/смертей является испанский игрок немецкой mousesports Кристиан "loWel" Анторан. Датчанин Финн "karrigan" Андерсен лидирует по количеству выигранных раундов против нескольких оппонентов (клатч-раунд). Финальный этап major-турнира пройдет в начале следующего года на сцене Fox Theatre в Атланте, США.