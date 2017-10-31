Кубок EPICENTER 2017 был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга

У бразильской команды SK Gaming, одержавшей победу на EPICENTER 2017, возникли проблемы на таможне во время возвращения из Санкт-Петербурга на родину. Игрок Габриэль "FalleN" Толедо сообщил, что выигранный его коллективом трофей был задержан в аэропорту.

"В дизайне кубка были "боеприпасы" и, к сожалению, сейчас он застрял в российском аэропорту. Работаем над тем, чтобы вернуть его! Спаси нас, "spatsibaaaa", - написал Толедо в Твиттере.

Спустя некоторое время решить проблему удалось и SK Gaming с трофеем успешно добралась до Бразилии.

SK переиграла Virtus.pro в финале EPICENTER 2017