"Копенгаген" сделал замену в составе по Counter-Strike

В составе по Counter-Strike футбольного клуба "Копенгаген" – датской North – произошла одна замена в текущее трансферное окно. Место Эмиля "Magisk" Райфа занял Вальдемар "valde" Вангсе. Первым турниром для North в новом составе станет DreamHack в шведском Мальме, который стартует 30 августа. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.

Ранее "valde" был капитаном датской Heroic. Слухи о его переходе появились в конце июля, после турнира категории Major в польском Кракове. North покинула PGL Major Krakow на стадии четвертьфинала.