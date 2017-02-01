15:30 1 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Команде футбольного "Копенгагена" вернули слот в ESL Pro League

0
0
0

Киберспортивная организация ESL вернула составу футбольного клуба "Копенгаген" по CS:GO – датской North – слот для участия в пятом сезоне ESL Pro League, призовой фонд которой составит миллион долларов. Команда лишилась возможности выступать в лиге после того как сменила организацию. Ранее датская пятерка выступала под тегом "Team Dignitas". Согласно регламенту ESL: слот в чемпионатах закрепляется за организацией, а не за игроками.

Однако новые владельцы Team Dignitas решили передать право на участие в ESL Pro League North, сообщает hltv.org. Условия сделки не разглашаются.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ