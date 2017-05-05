Команда "Спартака" по CS:GO поборется за путевку на Major в Кракове

Состав футбольного "Спартака" по CS:GO – Spartak Esports – был приглашен на закрытую квалификацию СНГ-региона к следующему major-турниру, который пройдет летом в Кракове. В отборах примут участие 16 команд, 12 из которых получили приглашение. Еще четыре участника определятся в ходе открытой квалификации, стартующей 13 мая.

Победитель и серебряный призер CIS Minor заработают по 30 и 15 тысяч долларов соответственно, а также путевку в финальный этап квалификации к PGL Major Krakow. Призовой фонд "мэйджора" в Польше составит миллион долларов.