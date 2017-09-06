Команда "Копенгагена" приглашена на EPICENTER в Санкт-Петербурге

Победители прошлогоднего EPICENTER: Moscow – датчане из North – получили прямое приглашение от организаторов. На этот раз EPICENTER по GS:GO пройдет в Санкт-Петербурге в конце октября. Обладатель последнего инвайта станет известен позднее. Остальные участники чемпионата за 500 тысяч долларов определятся по итогам региональных отборов.

Напомним, ранее на турнир были приглашены Astralis, SK Gaming, Gambit Esports и Virtus.pro. North на первом в этом сезоне LAN-турнире DreamHack Masters Malmö вышли в финал, в котором уступили G2 со счетом 0:2 (@ Inferno 12:16, @ Cobblestone 9:16).