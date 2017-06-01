Команда "Копенгагена" по CS:GO вышла в полуфинал ESL Pro League

Датский коллектив North, представляющий футбольный клуб "Копенгаген", оказался сильнейшим в группе B на турнире ESL Pro League. Благодаря первому месту на групповом этапе пятерка начнет свое выстпление в плей-офф со стадии полуфинала. Команды обех групп, занявшие вторые и третьи строчки – с четвертьфиналов. В 1/2 финала North поборется победителем противостояния французской Team EnVyUs и американской Team Liquid.

Единственный предстаивтель СНГ-региона – украинская Natus Vincere – не смогла пробиться в стадию плей-офф, заняв пятое место группы B. Соревнование проходит в Далласе и завершится 4 июня. Всего в турнире принимают участие 12 команд, разбитых на две группы. Призовой фонд ESL Pro League Season 5 составляет 660 тысяч долларов.