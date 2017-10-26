Команда "Копенгагена" по CS:GO не смогла защитить титул чемпиона EPICENTER

Состав футбольного "Копенгагена" по CS:GO – датская North – уступила соотечественникам из Astralis в матче за выход в плей-офф EPICENTER 2017, который пройдет на этой неделе в Санкт-Петербурге. Счет встречи – 2:0. Ранее выход в плей-офф с первого места группы B оформила французская G2. Напомним, North стала триумфатором прошлогоднего EPICENTER в Москве. Ранее пятерка из Дании выступала под тегом Dignitas.

Всего на LAN-финале EPICENTER выступят 10 команд. Призовой фонд, как и в прошлом году, составляет 500 тысяч долларов. Единственная российская команда – Vega Squadron – не смогла пробиться в групповой этап, уступив Team Liquid в стадии Wild Card. Триумфатор первенства определится 29 октября на сцене спортивного комплекса "Юбилейный".

Санкт-Петербург

EPICENTER 2017

Групповой турнир

Группа B

Третий тур

North (Дания) - Astralis (Дания) - 0:2 (@Train 11:16, @Mirage 8:16)



