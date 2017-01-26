Команда футбольного "Копенгагена" получила статус "легенд" ELEAGUE Major

Входящая в организацию футбольного "Копенгагена" датская North переиграла со счетом 19:17 шведскую GODSENT в решающем матче за выход в плей-офф ELEAGUE Major с призовым фондом миллион долларов. Восемь из 16 команд пройдут в стадию игр на выбывание. Попадание в восьмерку сильнейших дает статус "легенды" major-турнира, что гарантирует прямое приглашение на следующее аналогичное соревнование. Стоит отметить, что для датской пятерки это первый турнир под тегом North.

Ранее выход в плей-офф оформили украинская Natus Vincere и российская Gambit. Победитель чемпионата определится 29 января на сцене театра Fox Theatre в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major 2017

Групповой турнир

5-й тур

North (Дания) – GODSENT (Швеция) – 1:0 (19:17 @ Overpass)