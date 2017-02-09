02:40 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Команда футбольного "Копенгагена" подписала датчанина "aizy"

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Датская пятерка по Counter-Strike North, входящая в организацию футбольного клуба "Копенгаген", подписала контракт с киберспортсменом Филипом "aizy" Айструпом, который ранее выступал за европейскую FaZe Clan. До этого FaZe официально выставила игрока на трансферный рынок и задействовала временную замену в лице Йоакима "jkaem" Мюрбостада.

"Aizy" уже успел сыграть две карты за North в рамках ESL Pro League и помог своему новому коллективу дважды переиграть шведскую Fnatic. Одним из самых полезных действий игрока стал взятый "клатч-раунд" с пистолетом.

 

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