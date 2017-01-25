Команда футбольного "Копенгагена" по CS:GO выбила G2 Esports из "мэйджора" в Атланте

Датская North, заключившая контракт с футбольным "Копенгагеном", нанесла поражение французской G2 Esports в матче 4-го тура группового турнира ELEAGUE Major 2017. Поединок проходил на карте Overpass и завершился со счетом 16:9. Команда из Франции лишилась шансов на попадание в плей-офф, проиграв три матча из четырех. Датчане продолжают борьбу за выход в стадию на вылет.

Напомним, первый этап проходит по швейцарской системе: в следующем туре встречаются команды с одинаковым соотношением побед и поражений. Восемь лучших команд по итогам пяти туров пройдут в плей-офф.

Ранее выход в следующую стадию себе гарантировали Virtus.pro и Natus Vincere, а FlipSid3 и HellRaisers – лишились шансов.

Победитель соревнований с призовым фондом миллион долларов определится 29 января в Атланте.

Атланта (США)

ELEAGUE Major 2017

Групповой турнир

4-й тур

North (Дания) – G2 Esports (Франция) – 1:0 (16:9 @ Overpass)