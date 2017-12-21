23:59 21 декабря | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Кокорин вызвал Неймара на дуэль в CS:GO

22

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин предложил форварду "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару сыграть в Counter-Strike: Global Offencive.

Оба футболиста являются поклонниками этой компьютерной игры. Сейчас в чемпионатах России и Франции наступила зимняя пауза.

"Жду в лобби, Неймар", - написал Кокорин в Инстаграме.

 

Esperándote en el lobby @neymarjr

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 21, 2017 at 8:32 PST

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (22)
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Igorello97

Так, вот кто тратит миллионы на ножи.

12:50

Andi1414

ппц, каким надо быть умственно отсталым ,чтобы играть с читом, да еще и гордиться этим и вызывать неймара.

14:34 22 декабря

drJekil

только раки ждут, нормальные игроки на месте не буксуют)

12:26 22 декабря

ЗлобныйЖиртрест

Опять шампанского выжрал полведра

10:33 22 декабря

Трижды разбанен)

к сожалению, только в этом он может обойти Неймара, больше НИ В ЧЕМ

09:47 22 декабря

Патриот Сибири

И вообще, какой пример он подает детям?! Нет, чтобы приобщать их к классике CS 1.6...

09:09 22 декабря

AriesFCSM

Кокорин на столько днище, что вместо фрапса или бандикама юзает мобильный телефон (рукалицо). Интересно чью игру он снимал? Сам то в упор с дробовика не попадет.

08:31 22 декабря

Патриот Сибири

Я думаю, нужно наказать Кокорина за это. НАКАЗАТЬ, Я СКАЗАЛ!!!

08:21 22 декабря

Умойся,причешись,-убей в себе БО

Дурак ты,Саша!

08:17 22 декабря

Vartanov Jorik✭

а че не в Дотку

07:50 22 декабря

Комс

Кокорин головного мозга

06:33 22 декабря

BeeBop

У Кокорина все в заднице детство никак не отыграет...Вроде уже взрослый парень, а все ерундой мается...Нет, он никогда не заиграет в Западной Европе!

03:35 22 декабря

Подковоголовый баклан

Неймар будет стрелять из виртуальных стволов,а Кокорян из настоящих?

02:25 22 декабря

glass99

Ну это же классика - "а мы сыграли с Талем десять партий - в преферанс, в очко и на бильярде" :))

02:18 22 декабря

abs68

Д. Мокус - вдруг осовокупиться

01:32 22 декабря

abs68

Д. Мокус - попробуй дальше гонять ладошку смотря на флаг зенита

01:30 22 декабря

INTER

НЕЙМАР вызывает дуэль кокорина в финале лч, ах да, кокоша никогда не попадет туда жи

01:26 22 декабря

Д. Мокус

abs68 попробуй петрушку на продажу рОстить, вдруг попрет

00:55 22 декабря

abs68

выбросить с вертолета в Сирию этого придурка без бронежилета и рации или отправить на экскурсию в Зимбабве, где каждый третий болен СПИДом, чтоб вкусил что такое настоящая жизнь, где каждый день бой за жизнь, вот там самая романтика

00:48 22 декабря

shpasic

какое было бы скучное межсезонье без Кокорина. даже Дзюба затаился.

00:31 22 декабря

баламошка

Кокоин Неймара и из настоящих стволов теперь может расстрелять.

00:23 22 декабря

samsam

" А кто это, Кокорин?" - запись в инстаграмме Неймара.

00:06 22 декабря