Кокорин вызвал Неймара на дуэль в CS:GO

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин предложил форварду "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару сыграть в Counter-Strike: Global Offencive.
Оба футболиста являются поклонниками этой компьютерной игры. Сейчас в чемпионатах России и Франции наступила зимняя пауза.
"Жду в лобби, Неймар", - написал Кокорин в Инстаграме.
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Igorello97
Так, вот кто тратит миллионы на ножи.
12:50
Andi1414
ппц, каким надо быть умственно отсталым ,чтобы играть с читом, да еще и гордиться этим и вызывать неймара.
14:34 22 декабря
drJekil
только раки ждут, нормальные игроки на месте не буксуют)
12:26 22 декабря
ЗлобныйЖиртрест
Опять шампанского выжрал полведра
10:33 22 декабря
Трижды разбанен)
к сожалению, только в этом он может обойти Неймара, больше НИ В ЧЕМ
09:47 22 декабря
Патриот Сибири
И вообще, какой пример он подает детям?! Нет, чтобы приобщать их к классике CS 1.6...
09:09 22 декабря
AriesFCSM
Кокорин на столько днище, что вместо фрапса или бандикама юзает мобильный телефон (рукалицо). Интересно чью игру он снимал? Сам то в упор с дробовика не попадет.
08:31 22 декабря
Патриот Сибири
Я думаю, нужно наказать Кокорина за это. НАКАЗАТЬ, Я СКАЗАЛ!!!
08:21 22 декабря
Умойся,причешись,-убей в себе БО
Дурак ты,Саша!
08:17 22 декабря
Vartanov Jorik✭
а че не в Дотку
07:50 22 декабря
Комс
Кокорин головного мозга
06:33 22 декабря
BeeBop
У Кокорина все в заднице детство никак не отыграет...Вроде уже взрослый парень, а все ерундой мается...Нет, он никогда не заиграет в Западной Европе!
03:35 22 декабря
Подковоголовый баклан
Неймар будет стрелять из виртуальных стволов,а Кокорян из настоящих?
02:25 22 декабря
glass99
Ну это же классика - "а мы сыграли с Талем десять партий - в преферанс, в очко и на бильярде" :))
02:18 22 декабря
abs68
Д. Мокус - вдруг осовокупиться
01:32 22 декабря
abs68
Д. Мокус - попробуй дальше гонять ладошку смотря на флаг зенита
01:30 22 декабря
INTER
НЕЙМАР вызывает дуэль кокорина в финале лч, ах да, кокоша никогда не попадет туда жи
01:26 22 декабря
Д. Мокус
abs68 попробуй петрушку на продажу рОстить, вдруг попрет
00:55 22 декабря
abs68
выбросить с вертолета в Сирию этого придурка без бронежилета и рации или отправить на экскурсию в Зимбабве, где каждый третий болен СПИДом, чтоб вкусил что такое настоящая жизнь, где каждый день бой за жизнь, вот там самая романтика
00:48 22 декабря
shpasic
какое было бы скучное межсезонье без Кокорина. даже Дзюба затаился.
00:31 22 декабря
баламошка
Кокоин Неймара и из настоящих стволов теперь может расстрелять.
00:23 22 декабря
samsam
" А кто это, Кокорин?" - запись в инстаграмме Неймара.
00:06 22 декабря