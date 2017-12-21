Кокорин вызвал Неймара на дуэль в CS:GO

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин предложил форварду "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймару сыграть в Counter-Strike: Global Offencive.

Оба футболиста являются поклонниками этой компьютерной игры. Сейчас в чемпионатах России и Франции наступила зимняя пауза.

"Жду в лобби, Неймар", - написал Кокорин в Инстаграме.