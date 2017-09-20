KNgV– ушел из Immortals после угроз сопернику из CLG

Вито "kNgV-" Джузеппе расторг контракт с командой Immortals по CS:GO. Об этом игрок сообщил на своей странице в Твиттере. Он поблагодарил фанатов за поддержку и раскаялся в ошибках, которые допустил, играя под тегом Immortals.

Напомним, что kNgV– во время DreamHack Montreal 2017 оказался в скандальной ситуации, когда обвинил Пуджана "FNS" Мехта из Counter Logic Gaming в клевете и пригрозил ему убийством. С уходом Джузеппе в основном составе Immortals осталось четыре игрока. При этом в запасных находятся Линкольн "fnx" Лау и Жоао "horvy" Хорваф.

Immortals: Лукас "LUCAS1" Телес, Энрике "HEN1" Телес, Лукас "Steel" Лопес, Рикардо "boltz" Прасс (все – Бразилия).