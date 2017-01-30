01:21 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

"Kjaerbye" разминировал бомбу за 0.1 секунды до взрыва в финальной карте ELEAGUE

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Игроку датской команды Astralis Маркусу "Kjaerbye" Кьебю удалось в одном из раундов матча против польской пятерки Virtus.pro устранить последнего оппонента и разминировать установленную бомбу за 0.1 секунды до взрыва. Эпизод произошел в третьей карте финального поединка турнира ELEAGUE Major, призовой фонд которого составил миллион долларов. Astralis одержала победу со счетом 2:1, а Кьебю был признан самым ценным игроков чемпионата по версии HLTV.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

И ведь сидят дебилы, смотрят...

02:16

Boleijj protiv

Ура, пойду напьюсь от радости.

01:40

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