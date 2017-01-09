Китайская TyLoo уволила 3 игроков и тренера за переговоры со сторонними организациями

Китайская киберспортивная организация TyLoo уволила трех игроков основного состава по CS:GO за переговоры со сторонними организациями по поводу создания нового коллектива, сообщает hltv.org. Санкциям также подвергся тренер команды Кифань "Karsa-" Су. Помимо увольнения Юйлунь "fancy1" Цай, Цзуань Чжан "AttackeR" Шан и Хаовэнь "somebody" Сюй получили пожизненный бан на турнирах от организаций ESL, WESG, WCA и Pro Gamer League.

Отметим, что TyLoo является соперником .Team Ukraine по групповому этапу на предстоящем турнире World Electronic Sports Games с призовм фондом 1,5 миллиона долларов. За коллектив выступят три игрока замены. LAN-финал соревнований старует 12 января в китайском Чанчжоу.