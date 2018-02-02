Кирилл "ANGE1" Карасев: "Грош цена такому лидеру как Zeus"

Капитан HellRaisers Кирилл "ANGE1" Карасев на своей странице в социальной сети раскритиковал игрока Natus Vincere Данила "Zeus" Тесленко. По его словам, капитан "рожденных побеждать" не смог проявить своих лидерских качеств в матче против mousesports на ELEAGUE Major 2018.

Напомним, ранее было опубликовано видео, в котором звучат переговоры игроков Na’Vi во время встречи с "мышами". При счете 8:1 в пользу соперника, Тесленко сказал, что не знает, как команда должна действовать дальше. Украинцы проиграли этот матч со счетом 16:2.

"При всем уважение к Дане, хотелось бы отметить одну очень важную вещь. Грош цена лидеру, который в самый сложный момент говорит, что не знает, что делать. Капитан должен быть последним оплотом, скажи сделать какую-то хрень, возьми таймаут, послушай тимейтов, тренера, но не это", – написал Карасев.