00:08 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Киберспортсменка "di" помогла Muffin Lightning победить Rush

Диана "di" Тран. Фото hltv.org
Диана "di" Тран. Фото hltv.org
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Американский коллектив Muffin Lightning переиграл со счетом 2:0 соотечественников из Rush в рамках первого тура группового этапа ESEA 23 Season Challenge. Стоит отметить, что за победителя противостояния в качестве замены выступала киберспортсменка из женского состава CLG Red Диана "di" Тран. Игрок основного состава Muffin Lightning Джек "airKimonday" Кастнер был дисквалифицирован на 100 лет организаторами ESEA за неявку на место проведения LAN-финала. Чемпионат с призовым фондом 50 тысяч долларов проходит с 6 по 8 января в Бербанке, США.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jigan1609

в чем фишка?

00:28

Jigan1609

может я что-то пропустил в жизни... объясните ктонить зачем эти новости здесь???

00:28

Thomas_Boy

Вы издеваетесь...)

00:26

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