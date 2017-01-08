Киберспортсменка "di" помогла Muffin Lightning победить Rush

Американский коллектив Muffin Lightning переиграл со счетом 2:0 соотечественников из Rush в рамках первого тура группового этапа ESEA 23 Season Challenge. Стоит отметить, что за победителя противостояния в качестве замены выступала киберспортсменка из женского состава CLG Red Диана "di" Тран. Игрок основного состава Muffin Lightning Джек "airKimonday" Кастнер был дисквалифицирован на 100 лет организаторами ESEA за неявку на место проведения LAN-финала. Чемпионат с призовым фондом 50 тысяч долларов проходит с 6 по 8 января в Бербанке, США.