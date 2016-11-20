18:31 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Keev не собирается переходить в NRG

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Кевин "keev" Бартоломаус подчеркнул, что он не станет игроком NRG eSports. Стоит отметить, что ранее иностранные журналисты сообщили о том, что keev заменит в составе коллектива американца Питера "ptr" Гурни. Официальных комментариев от руководства команды по этому вопросу не поступало. Напомним, что ранее ptr объявил, что берет двухнедельную паузу, чтобы подумать над своими дальнейшими перспективами в команде.

– Я не присоединюсь к составу NRG eSports, – написал keev в своем твиттере.

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