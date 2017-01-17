Казахстанская Tengri подписала двух игроков из Кыргызстана

Казахстанский коллектив по CS:GO Tengri сообщил на странице организации в социальной сети о подписании контрактов с двумя киберспортсменами из Кыргызстана: Бакиром "pachanga" Курбаналиевым и Александром "SNk-" Семкиным. Выступавший за Tengri с лета прошлого года Адлет "keeN" Нурсеитов завершил профессиональную карьеру игрока, а Дастан "dastan" Акбаев принял предложение команды zARLANS.

Главным успехом коллектива из Казахстана в прошлом сезоне является победа на StarLadder ProSeries XVI и бронза на Adrenaline Cyber League. Также пятерка остановилась в шаге от попадания в финальную часть турнира EPICENTER: Moscow с призовым фондом 500 тысяч долларов.