Казахстанская Gambit отобралась на DreamHack в Лас-Вегасе

Казахстанский коллектив Gambit переиграл со счетом 2:1 польскую PRIDE в решающем матче за выход на LAN-финал турнира DreamHack Las Vegas, призовой фонд которого составляет 450 тысяч долларов. В первом раунде отборов Gambit переиграла шведскую GODSENT. Прямых приглашений на LAN-финал в Лас-Вегасе удостоились восемь команд, среди которых украинская Natus Vincere и польская Virtus.pro.

Заключительный этап соревнований пройдет с 15 по 19 февраля в концертном зале MGM Grand. Все команды, добравшиеся до стадии полуфинала квалификаций в Европе, получат путевку на LAN-финал. Шведская fnatic и немецкая mousesports первыми отобрались на DH Las Vegas от Европы.