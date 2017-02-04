Карту Dust 2 убрали из соревновательного режима

Разработчик игры Counter-Strike: Global Offensive – корпорация Valve – выпустила обновление, в котором заменила карту Dust 2 на Inferno в соревновательном режиме и на турнирах. DreamHack Masters Las Vegas станет первым чемпионатом, где будет использован новый набор карт. Соревнования с призовым фондом 450 тысяч долларов пройдут с 12 по 15 февраля в Лас-Вегасе.

Напомним, что карта Inferno использовалась на турнирах с 2013, однако весной прошлого года была заменена на переработанный Nuke. Карта Dust 2 являлась наиболее популярной в публичных играх и в соревновательном режиме. Эта локация была без изменений перенесена из Counter-Strike 1.6.