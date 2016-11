Карл-Эдвин Митчел: "Объединить DotA 2 и CS:GO на Northern Arena было достаточно просто"

Сооснователь турнира Northern Arena Карл-Эдвин Митчел подчеркнул, что для его компании было довольно легко расширить программу игрового форума до двух дисциплин – DotA 2 и CS:GO. По мнению Митчела, его киберспортивная лига должна двигаться дальше и расширять количество игр, по которым будут проводиться турниры.

– DotA 2 – очень популярная MOBA-игра. Люди любят DotA, – приводит The Score Esports слова Митчела. – Не знаю, насколько много фанатов у этой игры в Канаде, но могу точно сказать, что здесь много людей, которые ей интересуются. Разумеется, нам было легко объединить на мероприятии две игры от Valve – Counter Strike: Global Offensive и DotA 2. Надеюсь, что нам это удалось. Дальнейшие планы? Думаю, мы будем затрагивать и другие платформы, такие, как Gears of War и Clash of Clans. Будут ли наши соревнования проходить по всем четырем дисциплинам? Пока рано об этом говорить, но покрыть три платформы для нас чрезвычайно важно.