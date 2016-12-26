Капитан сборной России по CS:GO недоволен посевом на WESG

Капитан сборной России (.Russia) по CS:GO на World Electronic Sports Games Дмитрий "hooch" Богданов написал открытое письмо организаторам. Игрок выразил крайнее недовольство по поводу распределения команд на групповом этапе.

Соперниками россиян будут Virtus.Pro (Польша), Team EnVyUs (Франция), Epsilon eSports (Швеция), subtLe (Канада) и Team One (Бразилия). Примечательно, что эта шестерка заметно сильнее остальных – в ней присутствуют топ-4 коллектива европейских отборочных, а также вторая и четвертая команды американской квалификации. При этом в ней нет ни одной команды из Азии и Африки.

На WESG будут проводиться соревнования в следующих дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Counter Strike: Global Offensive, Starcraft 2. Отличительной особенностью чемпионата является тот факт, что члены каждой из команд должны быть гражданами одной страны.

Общий призовой фонд турнира составляет 4,7 миллиона долларов.

– Здравствуйте, – начал "hooch". Я капитан команды .Russia на финалах WESG. Мы прошли на турнир через европейскую квалификацию (полагаю, каждый понимает, что это один из сложнейших регионов), заняв второе место (мы трижды победили Virtus.Pro, Team Ukraine, .Norway и BPro Gaming) и уступили в финале Team Dignitas.

​Мы с нетерпением ждали объявления посева и видим в одной группе три лучших коллектива и команду из топ-8 Европы, а также вторую и четвертую команды американского региона. И ни одной команды из Азии и Африки. Давайте посмотрим на группу B или D, где только по одному представителю Европы – обе топ-8. Видно, что все победители квалификаций распределены логично: две лучшие команды Азии разведены по разных группам, то же самое – с Америкой и Африкой. А в нашей группе логики нет. Вы организуете турнир с призовым фондом 1,5 миллиона долларов и позиционируете себя как чемпионат мира. Но на таких турнирах в любом виде спорта организаторы сталкивают представителей разных регионов, чтобы узнать, кто лучше. Мы прошли через квалификацию, чтобы встретиться с лучшими командами Европы на групповой стадии. Это всего лишь глупая ошибка людей, которые не следят за CS:GO и которым им наплевать на состав групп, или что?

​Как капитан и официальный представитель моей страны на финалах WESG я хочу знать, по какой системе проходил посев, почему в нашей группе нет ни одной команды из Азии и Африки, почему топ-4 команды Европы находятся в одной группе, а занявшие 5-8 места – разведены.

Мы будем играть и представлять нашу страну, что бы ни случилось. Мы при любом раскладе сделаем все возможное для победы. Но мне хотелось бы прояснить ситуацию, потому что все это похоже на большую шутку.