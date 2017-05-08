Капитан Gambit основал собственную организацию

Капитан СНГ-коллектива Gambit Даниил "Zeus" Тесленко сообщил на своей странице в социальной сети об открытии киберспортивной организации PRO100. За коллектив с аналогичным названием Тесленко выступал в 2004 году. Его одноклубником также был Иоанн "Edward" Сухарев, ныне выступающий за украинскую Natus Vincere. Новый состав будет анонсирован 11 мая.

– Да, организация PRO100 вернулась, – сообщил "Zeus" в анонсе на сайте организации. – Надеюсь это такая же радостная новость для всех фанатов этой команды, как и лично для меня. Я много лет играл под знаменами клантега PRO100, и его возвращение всегда было моей мечтой. В организации много известных личностей, но кто это – пусть пока что останется загадкой. На днях я дам расширенное интервью, где расскажу все детали.