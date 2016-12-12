Канадская OpTic Gaming вышла в финал ECS

Канадский коллектив OpTic Gaming переиграл со счетом 2:0 французскую Team EnVyUs в первом полуфинальном матче турнира Esports Championship Series Season 2, призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов. В соревнованиях приняло участие 8 коллективов, показавших лучшие результаты в рамках региональных лиг в европейском и американском регионах. В финале OpTic Gaming встретится с победителем противостояния бразильской SK и датской Astralis. Победитель соревнований определится 12 декабря в Анахайме, США.