Канадец "Stanislaw" покинул OpTic Gaming

Капитан канадского коллектива OpTic Gaming Питер "Stanislaw" Яргуз покинул команду по собственному желанию, о чем сообщили представители организации в социальной сети. Согласно информации инсайдера DeKay, Яргуз может продолжить карьеру в американской Team Liquid. Перед стартом ELEAGUE Major канадская пятерка занимала вторую строчку рейтинга HLTV, однако не смогла пробиться в стадию плей-офф турнира.

– Мы знали о слухах касательно ухода Питера, но думали, что он все же останется с нами после разговора с исполнительным директором организации, – подчеркнул член OpTic Уилл "RUSH" Верзба. – Самое печальное, что он был нашим внутриигровым лидером, и теперь мы не знаем, кто может занять его роль.