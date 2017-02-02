16:07 2 февраля | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Канадец "Stanislaw" покинул OpTic Gaming

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Капитан канадского коллектива OpTic Gaming Питер "Stanislaw" Яргуз покинул команду по собственному желанию, о чем сообщили представители организации в социальной сети. Согласно информации инсайдера DeKay, Яргуз может продолжить карьеру в американской Team Liquid. Перед стартом ELEAGUE Major канадская пятерка занимала вторую строчку рейтинга HLTV, однако не смогла пробиться в стадию плей-офф турнира.

– Мы знали о слухах касательно ухода Питера, но думали, что он все же останется с нами после разговора с исполнительным директором организации, – подчеркнул член OpTic Уилл "RUSH" Верзба. – Самое печальное, что он был нашим внутриигровым лидером, и теперь мы не знаем, кто может занять его роль.

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