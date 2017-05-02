Как Gambit одержала победу на DreamHack Austin 2017

На канале DreamHack в Youtube опубликовано видео финального матча DreamHack Austin 2017. Соревнование проходило с 29 по 30 апреля в американском Остине. Победу на турнире одержал состав российской организации Gambit Esports, который в решающем поединке взял верх над бразильцами из Immortals со счетом 2:0. Триумфаторам помимо титула достался денежный приз в размере 50 тысяч долларов. Самым ценным игроком DreamHack Austin 2017 по версии авторитетного портала HLTV.org стал россиянин Михаил "Dosia" Столяров из Gambit Esports.