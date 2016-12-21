jkaem покинул состав Faze Clan по CS:GO

Йоаким "jkaem" Мирбустад сообщил о том, что покидает состав Faze Clan. Напомним, в ноябре норвежец был переведен на позицию запасного игрока – его место в стартовом ростере занял француз Фабьен "kioShiMa" Фье. По словам jkaem, это решение было правильным. Киберспортсмен отметил, что получил несколько предложений от других команд, однако пока он намерен только стримить.

Таким образом состав FaZe Clan: на сегодняшний день выглядит следующим образом: Ховард "rain" Найгард (Норвегия), Алекси "allu" Ялли (Финляндия), Филип "aizy" Айструп (Дания), Фабьен "kioShiMa" Фье (Франция), Финн "karrigan" Андерсен (Дания).