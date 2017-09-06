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Известны соперники Virtus.pro и Na`Vi на ESL One в Нью-Йорке

ESL One New York. Фото ESL
ESL One New York. Фото ESL

Организаторы турнира ESL One New York 2017 представили составы групп. Соперниками польской пятерки российской организации Virtus.pro станут датская Astralis, американская Team Liquid и европейская FaZe Clan. Украинская Natus Vincere поборется в квартете B с французской Team EnVyUs, бразильской SK Gaming и американской Cloud9. В плей-офф выйдут по два коллектива из каждой группы.

Напомним, триумфатором прошлогоднего первенства является Na`Vi. В финале она переиграла Virtus.pro.

Финальную стадию ESL One New York примет "Барклайс центр" в Нью-Йорке 16 и 17 сентября. Призовой фонд, как и в прошлом году, составит 250 тысяч долларов. Турнир входит в категорию Intel Grand Slam. Команда, которая победит на 4 из 10 чемпионатах данной категории, получит миллион долларов.

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