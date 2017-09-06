Известны соперники Virtus.pro и Na`Vi на ESL One в Нью-Йорке

Организаторы турнира ESL One New York 2017 представили составы групп. Соперниками польской пятерки российской организации Virtus.pro станут датская Astralis, американская Team Liquid и европейская FaZe Clan. Украинская Natus Vincere поборется в квартете B с французской Team EnVyUs, бразильской SK Gaming и американской Cloud9. В плей-офф выйдут по два коллектива из каждой группы.

Напомним, триумфатором прошлогоднего первенства является Na`Vi. В финале она переиграла Virtus.pro.

Финальную стадию ESL One New York примет "Барклайс центр" в Нью-Йорке 16 и 17 сентября. Призовой фонд, как и в прошлом году, составит 250 тысяч долларов. Турнир входит в категорию Intel Grand Slam. Команда, которая победит на 4 из 10 чемпионатах данной категории, получит миллион долларов.