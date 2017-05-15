Известны соперники команды "Спартака" по CS:GO на СНГ-квалификации Krakow Major

Организаторы отборочных соревнований в СНГ-регионе к предстоящему major-турниру в польском Кракове представили расписание и состав групп. Команда футбольного "Спартака" по Counter-Strike – Spartak Esports – попала в квартет B вместе с российскими Vega Squadron и MakeMistake, а также украинской spray`n`pray. Всего в первом этапе CIS Minor Krakow выступят 16 команд из стран СНГ, разделенных на четыре группы. По две сильнейших попадут на LAN-финал.

Решающие матчи региональных отборов пройдут с 8 по 11 июня в московской арене Gamer Stadium. На CIS Minor команды разыграют 50 тысяч долларов и две путевки в Краков, где пройдет заключительный этап квалификации. Призовой фонд PGL Major Krakow составляет миллион долларов.