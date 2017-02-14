Иван "Edward" Сухарев о вылете с "мэйджора": "Мы встали не с той ноги и делали детские ошибки"

Портал cybersport.ru пообщался с членом коллектива Natus Vincere по Counter-Strike – Иваном "Edward" Сухаревым. Украинский киберспортсмен ответил на вопросы о причинах поражения на ELEAGUE Major, а также о преимуществах и недостатках швейцарской системы.

– Мы встали не с той ноги и делали детские ошибки. Мы очень боялись допустить промах, потеряли уверенность в себе, – отметил Сухарев. – Играли очень закрепощенно – как психологически, так и эмоционально. И тот факт, что мы весь декабрь перед "мейджором" тоже не участвовали в турнирах, а только тренировались – тоже причина нашего проигрыша. Я не могу сказать, что мы проиграли из-за выходных, но мы могли бы провести их более продуктивно и быть более готовыми к игре.