Иван "ArtStyle" Антонов: "Спрогнозировать, кто выстрелит на EPICENTER XL, невозможно"

Тренер состава Virtus.pro по Dota 2 Иван "ArtStyle" Антонов подчеркнул в интервью cybersport.ru, что команда настроена исключительно на хороший результат на предстоящем EPICENTER XL. При этом он отметил: спрогнозировать что-то невозможно.

Финальная часть турнира пройдет в Москве с 27 апреля по 6 мая. Призовой фонд соревнования составит один миллион долларов.

– Так уж сложилось, что по четным годам на The International побеждают китайские команды. Сейчас в топ-8 сразу четыре коллектива из этого региона. Сможете нарушить традицию?

– В прошлом году как раз перед "Эпицентром" Team Liquid проигрывала 100 из 100 своих матчей, не могла никого победить вообще, еле-еле вышла из группы на "Эпицентре", выиграла и после этого не оставила никому шансов. Победила на всех турнирах и на самом The International. Поэтому еще неизвестно, какая команда выстрелит, подтянется, и что будет. Спрогнозировать невозможно. Мы от себя только ждем хорошего результата. Как минимум будем бороться.