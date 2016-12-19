Испанец "loWel" признан лучшим игроком квалификаций ELEAGUE

Испанский киберспортсмен по CS:GO Кристиан "loWel" Гарсия, выступающий за немецкую mousesports, был признан лучшим игроком квалификаций ELEAGUE по версии авторитетного портала hltv.org. В составе "мышей" Кристиан завоевал путевку на LAN-финал турнира в Атланте, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.

Лучшим представителем СНГ-региона стал киберспортсмен из российской Vega Squadron Николай "Mir" Битюков, расположившийся на шестой строчке самых ценных игроков соревнований. Vega остановилась в шаге от прохода в финальный этап ELEAGUE. В решающем матче "акулы" уступили французской Team EnVyUs со счетом 16:12.