21:34 19 декабря | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Испанец "loWel" признан лучшим игроком квалификаций ELEAGUE

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Испанский киберспортсмен по CS:GO Кристиан "loWel" Гарсия, выступающий за немецкую mousesports, был признан лучшим игроком квалификаций ELEAGUE по версии авторитетного портала hltv.org. В составе "мышей" Кристиан завоевал путевку на LAN-финал турнира в Атланте, призовой фонд которого составляет 1 миллион долларов.

Лучшим представителем СНГ-региона стал киберспортсмен из российской Vega Squadron Николай "Mir" Битюков, расположившийся на шестой строчке самых ценных игроков соревнований. Vega остановилась в шаге от прохода в финальный этап ELEAGUE. В решающем матче "акулы" уступили французской Team EnVyUs со счетом 16:12.

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