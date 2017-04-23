Immortals пригласили на PGL Americas Minor – Krakow

Стали известны даты проведения и формат американского "майнора" к PGL Major Krakow 2017. Первое приглашение на турнир получила бразильская команда Immortals. Всего в соревновании примут участие восемь коллективов. Еще одна получит инвайт, остальные пройдут через квалификации. PGL Americas Minor – Krakow 2017 пройдет с 8 по 11 июня. На "мэйджор" в Польшу отберутся две лучшие команды. Призовой фонд составит 50 тысяч долларов.

PGL Major Krakow 2017 пройдет с 29 июня по 2 июля в Кракове. Призовой фонд составит миллион долларов.