Игроки SK Gaming сыграли в футбол с Неймаром. Счет матча 11:7

В Бразилии состоялся благотворительный футбольный матч, в котором приняли участие известные люди. В их числе были игроки состава SK Gaming по CS:GO Эпитасио "TACO" де Мело, Габриэль "FalleN" Толедо, Марсело "coldzera" Давид и Фернандо "fer" Альваренга.

TACO и coldzera забили по голу и сделали по одной результативной передаче. Кроме киберспортсменов на поле вышел и форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар. Встреча была организована экс-полузащитником Нене, команда которого взяла верх над "друзьями Кайо Кастро" со счетом 11:7.